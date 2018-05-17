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﻿安達邨刀賊入屋搶劫 警搜捕無果

2018-05-17 列印
■大批警員到大廈搜查。
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　　秀茂坪發生入屋搶劫案！安達邨禮達樓一名女住戶昨午約十二時返回寓所時，一名男子從後撲出，以一把一呎疑陶瓷刀指嚇及推入屋，掠去三千九百元現金及一隻值約一萬七千元的金手鐲逃去。

　　賊人逃走前，用索帶綁女事主手腳，又用襪塞其口。女事主自行鬆綁向鄰居求助報警。警方接報後，大批警員到場，懷疑賊人仍匿藏大廈內，封鎖大廈禁止出入，惟搜索五句鐘仍無發現。

　　秀茂坪警區重案組第一隊高級督察黃震威表示，警方正翻看現場閉路電視追尋賊蹤，暫不排除賊人為大廈住客。

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