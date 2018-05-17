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﻿facebook首三月掃蕩六億假帳戶

2018-05-17 列印
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　　社交網站facebook（fb）今年三月被揭發遭英國政治顧問公司「劍橋分析」盜用逾八千萬名用戶資料後，fb本周二發表最新報告，交代如何處理網站上的「不良內容」，指今年首三個月已掃蕩近六億個假帳戶。

　　據fb周二發表的最新報告，fb於今年首三個月，共刪除了約三千萬條涉及性、暴力、種族主義、恐怖主義宣傳、帶有仇恨的訊息，其中涉及恐怖主義的訊息佔一百九十萬條，較去年同期激升逾七成。fb亦刪除了超過八億條垃圾訊息，封鎖了約二百個懷疑濫用用戶資料的應用程式，並刪除了約五億八千萬個假帳戶，但現時存在的假帳戶數量，相信仍佔fb整體活躍用戶的百分之三至四。

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