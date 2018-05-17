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﻿美股中段升42點

2018-05-17 列印
　　美國周三股市向好，杜指報二四七四九點，升四十二點；納指則報七三九六點，升四十五點。滙控美國預託證券價格見七十八點九七港元，升零點九二港元；騰訊則見四百二十點六二港元，升二十四點四二港元。

  紐約期金報每盎司一千二百八十九點四美元，跌零點九美元；紐約期油則報每桶七十一美元，跌零點三一美元。
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