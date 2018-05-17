﻿法改委倡擴大亂倫罪範圍

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會昨發表最後一份諮詢文件，就改革涉及亂倫、露體、窺探等雜項性罪行的相關法律提出初步建議，其中建議保留亂倫為特定罪行，並擴大涵蓋範圍至伯父或伯母，舅父或舅母等親戚，以及應否涵蓋領養父母。諮詢為期三個月。



小組委員會成員張達明解釋，領養父母有清晰的法律規定及認可，責任與親生父母接近同等，「在法律上跟親生仔無分別」，而寄養家庭不會經過特別的批准程序，法律責任較不清晰，如家長外遊時，把子女交託至他人家中居住數天亦可稱為寄養。他指，現時已有法例保障青少年及兒童，而亂倫罪適用任何年齡，故擴大涵蓋範圍時須謹慎考慮。另外，諮詢文件亦建議新訂一項「窺淫罪」，為了性的目的進行觀察或視像紀錄的行為刑事化。



