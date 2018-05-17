﻿兩南亞女網騙近四萬被捕

廿八歲姓陳高薪女子渴望得到愛的滋潤，上月在facebook結識一名「歐洲男神」，兩人一拍即合，感情在兩星期間迅速升溫。至上周二，男神忽向女事主聲稱速遞了一份禮物送給她，但被南美海關扣查，要繳交三萬八千八百元清關費用，要求陳代付。陳不虞有詐，兩度轉帳至本港一個銀行戶口，惟男網友再要求轉帳，惹來事主疑竇報警。



九龍城警區刑事探員調查後，前日在荃灣及紅磡，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕兩名南亞女子（四十三及四十八歲），起回一萬九千元涉案騙款，揭發男神其實是「女扮男裝」，疑有人得悉女事主背景後，用溫言軟語向女事主行騙。



