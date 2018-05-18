﻿石棺藏屍案重審 主審官患癌陪審團解散

石棺藏屍案原定昨天在高院續審，主審法官李瀚良未現身，由主審旺角暴動案的彭寶琴法官「臨時頂上」，她披露李官身體抱恙而缺席，並即時接受一段長時間的治療，故下令解散七人陪審團，這宗轟動的案件將須重審。本報得悉，法官李瀚良患癌，須即時接受手術及治療。彭官指示，陪審團於解散後不得以任何方式與他人討論此案。



司法機構發言人回應查詢稱：「由於主審法官因病須立刻休息和進行治療，短期內不能聽審，基於司法公正的考慮，有關案件不能繼續，須重新審理。有關案件將根據一貫程序重新排期審訊。」



案件已超時審訊



石棺案原定聆訊三十五天，至昨天已超時，進入第三十六日審訊，控方先後傳召案中關鍵人物「小草」、死者張萬里生前未婚妻，及首被告曾祥欣的朋友出庭頂證被告，案件上周進入辯方證供，先由首被告曾祥欣出庭自辯，直至本周二曾祥欣在懲教署管轄下，證實發燒須服藥，未能接受控方盤問，結果曾祥欣仍未痊瘉，於本周三及昨天透過懲教署向法庭出示醫生證明書，證明他尚未康復。



案件原定昨晨恢復提訊，有突發性事件發生，一向稱為「好好先生」的李瀚良法官證實患上癌症，須動手術及一段長時間的休息，司法機構為免案件受拖延，解散七人陪審團，擇日再重新遴選新一批陪審團，以便重審。



控辯律師費逾八百萬



據悉，案中首被告曾祥欣及第三被告張善恒均由法援處代表大狀吳政煌及徐福亮出戰，只有次被告聘請私人大律師區達平代辯。律政司方面亦外聘私人大律師Richard Turnbull及陳家琪大律師擔任檢控官。消息指，控辯雙方的律師團隊花上的律師費用，連同三十七天的七名陪審員的津貼費用，已高達逾八百萬元。



三名被告依次為曾祥欣（阿T）、劉錫豪（阿豪）及張善恒（阿K），均稱無業，同被控二○一六年三月四日在荃灣灰窰角街Dan 6一個單位內謀殺二十八歲男子張萬里（阿J）。三人均承認阻止合法埋葬屍體罪。