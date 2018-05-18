﻿白費36日審訊 煞停罕見

石棺藏屍案已審訊三十六天，因主審法官急病而解散陪審團，大律師陸偉雄形容情況罕見，相信疾病定非「傷風鼻塞」，短時間內難以好轉，才不得不作此決定。



陸偉雄續指，陪審團對案件負有重要責任，但是各人本身有工作，假如主審法官病倒而康復需時，陪審團乾等法官痊瘉回來，等如浪費時間，對他們不公平。主審法官自案件開審以來已細閱全部文件，又聽取控辯雙方理據，很難由另一法官即時取代，在此情況下，解散陪審團重審，是唯一可行做法。他指，其他解散陪審團的原因很多，如他們長時間未能達成有效裁決、法定人數低於要求、被揭發涉違規行為等。日前另有一宗案件因兩名陪審員「搭錯(車立)」跟控方接觸，全體陪審團因而解散。