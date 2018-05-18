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﻿運房局研推的士扣分制

2018-05-18 列印
　　《星島日報》昨獨家報道，指運輸及房屋局正着手就設立的士司機扣分制進行研究，針對濫收車資、兜客、拒載及無足夠輔幣找續等罪行，如司機兩年內被扣滿十五分或以上，或會被取消駕駛的士資格最少三個月，而嚴重的違法行為如兜客或更改咪表設定等，或更會被扣十分，預料當局最快於明年上半年展開立法。

　　的士服務質素委員會成員黃保強支持將「黑的」、濫收車資等問題納入扣分制，但認為司機輔幣不足間中會有，被扣五分並不合理，建議當局在的士內加裝閉路電視，以助舉證。另一委員、汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠亦反對扣分制部分條文，認為兜路及拒載的定義很闊，存有灰色地帶。

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