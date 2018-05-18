﻿﻿多功能背包眾籌推出﻿ ﻿五高中女生設計有成﻿

「我們付出了這麼多努力，終於有成果，爽！」五位懷着設計夢的高中女生，去年暑假參加由南豐紗廠主辦的設計比賽，憑藉一個適合一家大小出遊使用的多功能五合一背包「MFB 5.0」脫穎而出，贏得實踐夢想的黃金機會。經過一年時間籌備，背包已正式登陸眾籌平台，目標籌得八萬港元，生產首批百多個背包推出市面。



五位來自筲箕灣東官立中學的高中生方思敏、鄒嘉倩、鄧卓瑤、陳欣璐和馬伽穎，與另外五組中學生去年參加由南豐紗廠首辦的「新經緯暑期作業」活動，參觀多家企業和設計工作室，並與設計師、紡織業界、非牟利機構等交流。其間參與活動的學生須設計一項作品參賽，而五名女生的作品則是名為「MFB 5.0」的多功能家庭背包，可分拆成爸爸的戶外背包、媽媽的手提袋、小朋友的背包，還附有野餐墊和充電插口，防水又防蚊，「我們希望香港人可多到戶外享受天倫之樂。」



分拆不同包包 方便戶外活動



她們笑言設計過程中經歷了多番修改，才變成今天般「似模似樣」。陳欣璐表示，她們最初選用較厚身的太空棉製作背包，並附有不少配件，令背包即使未載物亦已有一定重量，後來諮詢專家意見，轉用聚酯纖維，才解決負重問題。



背包顏色原來亦與最初有重大分別，鄒嘉倩指，製作背包雛形時選用較鮮艷的彩藍色，「當初沒想到可以推出市面，所以選擇了自己喜歡的顏色。」後來她們到市集擺攤，發現不少女顧客反映彩藍色太男性化，最終她們從善如流，把背包改為較中性的灰色。



在校選修科技與生活科的五名女生，以往的創作大多以服裝為主，設計背包則是第一次。從改善設計、製作樣辦到尋找生產商等，她們都「一腳踢」，花掉不少血汗才孕育出「MFB 5.0」這個結晶品。方思敏笑言「去年整個暑假都差不多待在家政室裏度過」，由於校內沒有用作縫製背包的特種衣車，故較複雜的部份如媽媽手提袋需要手縫，鄧卓瑤憶述當時設計不斷修改，「縫了又拆，再縫再拆，縫到手指都紅晒。」



勝出設計比賽



經過一番努力，最終能勝出比賽叫五人驚喜，更喜出望外的是，南豐紗廠見她們的意念創新，決定提供支援，將產品放到眾籌平台Kickstarter上籌募資金。南豐作坊聯席總監陳浩揚指，首輪眾籌目標是八萬元，目前已籌得六萬五千元，達標後預計生產約一百一十個背包，利潤將以獎學金形式回饋學生，並用作支持新一年的活動。



問五人有何感受，鄧卓瑤難掩心中興奮，直言一個字「爽！」她補充，「讀設計的人都希望日後可創業，擁有自己的品牌。我們付出了這麼多努力，終於有成果，很開心。」方思敏亦指，「參與活動後更清楚設計背後的其他考慮，例如市場定位、控制成本等，令我們更有方向達到目標。」



