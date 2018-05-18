﻿患自閉症童日漸增多 社交機械人 助「星兒」融入社會

自閉症兒童愈來愈多，為協助他們融入社會，中大教育學院一五年開始着手研發「社交機械人」，並先後推出「妙手可言」、「機哥伴小星」等教學計劃，透過手勢、話劇、模擬情境等形式，教育一眾「星兒」在不同場合下的適當行為及表達自我的方式，減低公眾對他們的歧視，現有逾三百五十名兒童已接受服務。記者：石嘉盈



電影《黃金花》道出母親照顧自閉症兒子的辛酸，引起公眾廣泛討論。事實上，近年患自閉症的兒童愈來愈多，據教育局資料顯示，一五至一六年於普通學校就讀的自閉症學生人數達六千八百名，較一三至一四年度上升三成七，估計未來將突破至過萬人次。為協助他們融入社會，中大教育學院一五年起先後推出手勢訓練計劃「妙手可言」，以及集話劇、模擬情景於一身的「機哥伴小星」社交機械人教學計劃，透過不同手勢教學或模擬情境，教導自閉症兒童適當的表達方法，從而減少發生問題行為，改善社交能力。



重複動作解釋概念



負責項目的中大教育心理學系副教授蘇詠芝表示，自閉兒普遍有專注力不足等問題，往往只會「望自己想望、留意自己想留意嘅嘢」，加上人的面部表情複雜，難以預訂每次教學時所用的應用語句，令病童難以集中，以掌握當中重點；故她想到利用機械人，以固定的語氣、重複句式教學，例如於一五推出「妙不可言」計劃中，會讓機械人重複做出同一動作，邊解釋「呢個動作係好嬲」、「好嘈」等多次，再慢慢加入其他情境應用，助孩子識別出表達情緒的相應手勢。現時已服務超過三百五十名年齡介乎四至十二歲的有需要兒童。



「妙不可言」的成功，促使團隊去年再下一城，去年創作出「機哥伴小星」，把機械人化身成「機哥」陪伴患有自閉症的「星兒」們，並融入二十個生活中的情境故事，讓兩者一同以話劇形式演繹等巴士、看醫生等日常，增加當中的代入感，教導自閉症兒童在家、學校等各場合的適當行為，社交技巧，以及減少情緒問題等。



蘇教授舉例指出，不少「星兒」總害怕改變，如習慣乘搭的巴士遲到，容易感到不安，繼而情緒失控；話劇會以角色扮演形式，向他們講述發脾氣對別人帶來的困擾，並以替代性思想取代情緒，如「呢架車唔嚟，我哋慢慢等第二架」，從而讓他們學會耐心等候。教育孩子之餘，亦希望家長能學習舉一反三，日後遇到類似情況時以同一道理指導子女，減低問題行為出現。



冀政府增資源



活動預計今年暑假時開展，費用全免；但自本月十二日開始接受公眾報名後，至今已收到近一百二十個家長報名，反應踴躍。



蘇教授坦言，訓練對孩子的幫助有限，「唔係幾個星期嘅介入就可以即刻改善到」，只能「幫得幾多得幾多，讓家長看到希望」。但她認為，更重要的是，政府能投放更多資源，增加對「正常人們」的教育，以改善社會現時對「星兒」們的誤解與歧視，同時為更多有需要的低收入家庭提供支援，緩和家長為子女治療的經濟負擔。



