﻿﻿殺空姐藏屍衣櫃兇手﻿ ﻿潛逃內地照樣風流﻿

五年前轟動全城的空姐衣櫃藏屍案，涉嫌殺害前女友陳曼儀的地產經紀莫俊賢，上周被裁定其謀殺罪成。《東周刊》經連日追查後，發現被告是一名「軟飯王」，長期向死者索錢花費，致其債台高築，甚至當作沙包拳打腳踢。潛逃內地期間另結新歡，並由女方包食包住，甚至公安拉人一刻，亦正背住女友「偷食」。



《東周刊》報道，莫俊賢在庭上供稱，父母從事運輸物流生意，家中經常存有大量現金。案發後，他從家中偷走雙親十多萬元，再逃到深圳匿藏。知情人士透露，莫最初「不敢出街，害怕被人認出是殺人犯，但很快就嫌悶，開始到處媾女四圍滾。」



知情人士指，他最愛流連夜店識女仔，在案發後不足半年，便與一名內地女子打得火熱，之後更「搞出人命」，該女迫於無奈將懷孕的事告知家人，「個女仔係正經人家，幾乖女，當時佢爸爸知道個女被人搞大個肚，十分氣結。」



搞出「人命」 續吃軟飯



莫的女友一五年為他誕下兒子。知情人士續說，莫與女友及兒子居於龍崗豪宅的逾千呎大屋，經常出入高級消費場所，卻終日遊手好閒，當花光了從父母偷來的十多萬元後，曾到工廠當黑工，但未幾故態復萌「攤大手食軟飯」，問女友及親友要錢。



女友雖包食包住，但莫並未修心養性，不時背着女友出外媾女。有指其「哎吔外父」無意間得知殺人一事，對這名「軟飯王」更加看不過眼，終於做「金手指」向公安舉報。莫在龍崗湛寶路一間髮廊被公安拘捕，髮廊姓呂店長指，事發時莫與一名女子前來光顧，「那位女子挺年輕貌美」，當莫被捕後，她聲稱莫是熱烈追求者。



莫於一二年十一月認識陳曼儀，兩人很快發展成情侶。據陳的朋友透露，二人拍拖未幾，陳已不時埋怨男友工作不積極，常問她借錢，甚至要女友透支信用卡借貸，令對方債台高築。一三年九月陳下定決心向莫提出分手，並要求他還錢，但莫卻在酒店會面時出手打陳，令女方忍無可忍報警求助，結果莫被控襲擊罪成，被判守行為一年。



謀殺案發生後，莫更取去陳的提款卡及手機，在提款時因密碼錯誤未能成功，便扔掉提款卡，之後再將陳手機變賣獲得一千二百元。謀殺案開審前，他已承認一項盜竊罪及一項企圖盜竊罪，被判監禁九個月，與謀殺案刑期同期執行。



