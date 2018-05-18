﻿﻿掘路工程延誤惡化﻿ ﻿揭低價搶標遺害﻿

審計署早前發表報告，指延期完成的掘路工程在六年內激增近八成。業界直指行內人以低價入標搶生意，力爭工期長的政府工程，或「找數快」的電力工程，但中標後又礙於人手不足，會優先處理新界區工程，而灣仔及觀塘等地區因地底管線複雜，往往留到最後處理，令旺區掘路工程，拖延情況嚴重，加上業內新人數目大增，影響工程進度及施工安全。



註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華不諱言，現時幾乎沒有不延期的地底工程，地底管線錯綜複雜增加於掘准期內準時完工的挑戰，加上業界習慣以低價搶標，其後卻沒有足夠人手，拖慢施工進度，「大家下標前不清楚工地情況，只是『博』地底管線不會太多，若數量少即可快快完成，否則一定不夠時間。」



由於承辦商以低價搶下多宗掘路工程，部份項目施工期或有重疊，提供地下管線探測服務的高進顧問有限公司總經理陳昊文直指，承辦商人手有限，會先處理複雜度較低的項目，「位處新界區、工業邨的工程通常很快完工，狠下手掘路都沒問題，也不會有公眾、商戶投訴，甚至可於限期前完工，工程必然穩賺。」反觀灣仔及觀塘等旺區，因為地下管線複雜，會待有人手才會處理。



香港建造商會行政總裁謝子華稱，申請挖掘准許證手續繁複，審批期時有浮動，隨時耗上三、四個月，加上煤氣、水管、去水渠等工程，或涉及多個路段，一旦遇上此路段未完工，下路段卻已批准開工時，承建商人手不足，只能「做完一單還一單」，最終遲開工、遲完工。



業界低價搶標 人手不足惡性循環



陳昊文又指，掘路工程的新人太多，亦影響施工進度，「掘路工程是『好天曬、落雨淋』，許多港人嫌辛苦不肯做，僅得南亞人士或新移民肯入行，但他們完全無經驗，很難獨立工作。」一旦上級離開工地，負責留守的工人若無指示，只會於工地「呆等」，「延期不止拖慢了一兩周，若一直無人前來支援，隨時一個工序都延後一兩個月。」



為了保持路面暢順，香港建造業總工會理事長周聯僑指，承建商往往只能在凌晨施工，惟拉電線開交通指示燈等安全工序，要花兩個小時，原預計六小時才能完成的鋪路工作，實則只得三、四小時。他坦言，估計近半馬路工程都無足夠時間，而管工見來不及完工，便會要求工人「偷雞」少做安全措施，盡快完成任務。



在時間不足下，有不願具名的建築業界直斥，本港各區的挖掘工程「做得十分差」，「經常見到地上磚頭凹凸不平，行人一不小心便會被絆倒。」他稱，本港不少行人路都以磚塊鋪成，一般在地底較平坦路段，磚塊尚能平鋪，但施工地點若有樹根埋下，則地底會凹凸不平，承建商為求趕工和節省成本，只會將磚頭「硬砌」其上，路面情況並不理想。



