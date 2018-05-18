﻿﻿小米上市前遭狙擊﻿ ﻿酷派第二代掀侵權官司﻿

同股不同權頭炮小米籌備上市之際，與小米素有「牙齒印」的內地手機製造商酷派上周五突開記招，大爆已向對方提出侵犯發明專利訴訟。炮轟小米的酷派大股東賈躍亭，今年初把股權賣予名不經傳的威日創投，背後老闆是深圳百億地產商陳華的京基集團。



在威日創投打骰的京基太子爺陳家榮和胞弟陳家俊，近年熱衷投資科技股，二人揸重貨的酷派和美圖跟小米一樣，都是大賣高性價比的智能手機，商場上火拚甚烈。《東周刊》上周追問酷派首席知識產權官張娜行動是否大股東京基的意思，她連聲肯定地回答「是」，後來頓了頓道：「這個……是管理層的意思。」



酷派是內地老牌手機生產商，在中國市場佔有率一度緊隨三星和聯想，旗下「大神」智能手機近年與小米等新崛起的國產手機互搶生意，銷售每況愈下。



京基是深圳民營地產發展商，由陳華和胞弟陳輝九四年創立，其後在深圳開發了幾個大型項目而名聲大噪，去年福布斯的中國富豪榜，陳華以超過一百五十億人民幣身家榜上有名。



陳華近年逐漸培養大仔陳家榮做接班人。一四年，京基收購昂馳動畫，改名「京基動漫」，其原創動畫《豆豆家族》頗獲好評，網上有數億點擊量。翌年陳家榮晉升京基副總裁，開始涉足港股，聯同香江控股第二代劉根森入主先傳媒，改名「KK文化」，打算收購韓國製作公司和經紀人公司。



至一六年美圖上市，陳家榮和胞弟共同持有京基實業成為基礎投資者，上市後更多次增持，現仍持有約一成一，市值超過三十九億。本港首隻電競概念股雷蛇去年底上市，京基再以基礎投資者身份出現，認購約百分之零點四五股份。



今年初全球科技股熱潮降溫，加上新股供應日增，去年在港上市的多隻新經濟股如眾安保險和易鑫等已先後潛水。隨着聯儲局連番加息，市場流動性趨緊，美國十年期國債孳息率一度升破三厘，投資者對包括新經濟股在內的風險資產估值已有所不同。



小米即使調低估值，估計最少集資超過七百億港元，勢成近年最大新股。



