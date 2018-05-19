﻿岳父甩底家翁代牽新娘 哈里梅根今世紀大婚

英國哈里王子與美國女星梅根今日倫敦舉行世紀婚禮，舉世矚目。在甜蜜氣氛之中，準皇妃梅根捲入家庭糾紛，其父托馬斯被揭與狗仔隊「合製」有關女兒的新聞照，他臨時以接受心臟病手術為由，缺席婚禮，令引領梅根走上紅地毯的人選從缺。英皇室作出罕見安排，由「老爺」查理斯皇儲牽引媳婦往教堂祭壇，最後梅根自行趨前走向哈里，共偕連理。



大婚前一日，梅根與哈里王子乘車前往婚禮場地溫莎堡聖喬治教堂，作最後綵排。期間梅根狀甚輕鬆，笑容滿面，不似在意父親及家人捲入的種種醜聞。



早前梅根的同父異母兄姊接受傳媒訪問時，疑不滿妹妹遲遲未邀他們出席婚禮，公開批評梅根對家人不聞不問，更直指哈里王子「選錯了人」。原定牽著梅根步入教堂的岳父托馬斯，日前被傳媒踢爆他與狗仔隊合作，拍下多張假新聞照片；據稱，梅根因此「曾落淚和感到難堪」。托馬斯日前表示，須接受心臟手術，不宜乘飛機，今日將缺席女兒婚禮。



父親與狗仔隊合作 梅根難堪



岳父不來，大家揣測何人牽引新娘往教堂祭壇。肯辛頓宮昨天發表聲明，查理斯皇儲將擔此重任。屆時梅根將由教堂大門步過嘉賓席，然後她再由查理斯引領往祭壇前；但是，查理斯不會按傳統將新娘交給新郎，而是梅根自行走向哈里，共偕連理。據稱，這項安排是梅根的主意，她昨日出席完綵排後，強調一直都很在乎父親，希望公眾能給他空間，並期待今天分享她的喜悅。



婚禮豪花逾三億元



有外媒報道，今次婚禮將豪花三千萬英鎊（折合約三億二千萬港元），正式婚禮將於當地中午十二時（本港晚上七時）舉行，待儀式結束後，兩人當地時間下午一時乘坐馬車在溫莎堡巡遊，歷時約二十五分鐘。



作為未來皇妃，梅根的感情生活備受到關注。她早前曾自爆在十三歲時主動出擊，獻出初吻。雖然與初戀對象西爾弗斯坦的戀情最後僅維持兩個月，但西爾弗斯坦接受傳媒訪問時，大方為梅根送上祝福，笑言遇見哈里王子，會跟對方擊掌。