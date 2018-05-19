﻿三被告控罪未達有效裁決 梁天琦暴動罪成脫煽惑暴動罪

前年年初二凌晨旺角騷亂事件，本土民主前線前發言人梁天琦等五名被告否認暴動等六項控罪，四男五女陪審團經過三天退庭商議後，昨午一致裁定梁天琦煽惑暴動罪不成立，但他於亞皆老街暴動則罪成，而一項涉三名被告暴動罪則未達成有效裁決，將於下月十一日再提訊。



陪審團經合共二十七小時討論，裁定首被告梁天琦於亞皆老街的暴動罪罪成，而第三被告盧建民被裁定在砵蘭街的暴動罪罪成，保釋即時被撤銷並還柙。梁天琦、第二被告李諾文及第四被告林傲軒於砵蘭街的暴動罪未達有效裁決，李諾文、林傲軒獲准以原有條件保釋外出。至於第五被告林倫慶的三項暴動罪均不成立，當庭獲釋。



然而，其中梁天琦、李諾文及林傲軒一項涉砵蘭街暴動控罪未能達成有效裁決，法官彭寶琴認為可與被控暴動等罪的「美國隊長」容偉業及袁智駒的案件一同處理，指這是最恰當安排。



聽到裁決後，李諾文、盧建民、林傲軒及第五被告林倫慶均於犯人欄內激動灑淚，各人分別與將還柙的盧建民擁抱，梁天琦亦向其他被告報以微笑，離開時揮手道別。林倫慶出庭後振臂與親友相擁，他透露自己離開犯人欄前對梁天琦說：「你要保重」。



對於會否要求法庭就控罪重審，律政司回覆本報指，現階段未有決定，由於司法程序進行中，現時不作進一步評論。



有人偷拍陪審員照片



另外，繼早前先後兩次發生庭內拍攝事件後，昨在陪審團未達成裁決前，法官突透露司法機構的投訴辦事處收到一封電郵，內附有一張拍攝到四名陪審團容貌的照片，照片從公眾席拍攝，電郵內容為：「還有好多⋯⋯」法官斥責涉事人士無視法例規定，對審訊帶來完整性受損的風險，及對陪審團造成壓力或不當滋擾；又下令公眾人士不得繼續旁聽。



法官亦要求控方在陪審團宣讀裁決後與警方聯絡及報案，並為陪審員提供護送服務和二十四小時聯絡電話號碼。裁決後，法官向陪審團解釋事件，指若感到有需要、關注或擔心的地方，可隨時致電警方；又表示警方將盡力跟進事件，着陪審團毋須過份擔心，坦言法庭已盡力避免同類事情發生，就此對陪審團表示非常抱歉。



