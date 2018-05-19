﻿藉詞按摩肚子愈摸愈落 牧師被指性騷擾男助理

有宗教團體捲入性騷擾醜聞。香港浸信會聯會助理幹事昨天循平機會入稟區域法院，控告該會總幹事林守光牧師多次觸摸其陽具，向對方索償十萬元感情損害賠償。入稟狀指林利用自己任高層職位，藉詞關心申索人，多番性騷擾他。



據入稟狀，申索人A於二○一三年開始受僱於香港浸信會聯會，負責刊物出版工作，被告人林守光則就文稿及設計作決策，故兩人經常在工作上有接觸。A稱他於二○一五年初不時因腸胃不適告假，林在某次病假後聲稱自己也受同樣問題困擾，並提議及動手隔着衣服，幫A按摩肚子，指或有紓緩作用。而林於A每次病假後均叫他進入其辦公室，問候和按摩他的肚子。



同年十一月，林以同一理由為A按摩肚子，同時解開其褲子，按摩他肚子較低的位置。及後兩人談論工作及私事後，林經常為他按摩肚子，而按摩的範圍愈來愈大，亦愈來愈接近A下腹位置，有時甚至會解開他的褲頭鈕扣。當林觸碰到A的陽具時，林會說︰「sorry」。



翌月，林又為A按摩肚子，其間曾解開對方的皮帶和褲頭鈕扣，並伸手進入A的內褲，手指觸摸A陽具的前端數次，及拉開其褲子和內褲看了數秒，A當時腦裏一片空白，所以沒反抗。另一日，由於A對林有所顧忌，故與林保持距離，惟林把A拉近，雙手按摩其肚子，其後更觸摸A陽具前端二、三次。



事後A指稱感到受冒犯、侮辱，個人尊嚴受傷害；原本性格開朗的他經常失眠、情緒低落、不願與人接觸、與家人關係轉差。入稟狀透露，A曾報警，後來因不諳面對警方調查壓力，自己不想再跟進案件，警方前年七月終止調查。



