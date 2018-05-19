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﻿指聆訊不公或申請覆核 ﻿浸大陳樂行被罰停學﻿﻿上訴遭拒﻿

2018-05-19 列印
■浸大學生會到語文中心抗議普通話畢業要求。
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　　今年一月浸會大學學生「佔領」語文中心事件，前學生會會長劉子頎及中醫學系學生陳樂行因涉嫌侮辱老師，被校方罰停學及服務令，其中陳樂行對結果不服而提上訴，但他於前日收到學生事務委員會通知，其上訴遭十比一大比數拒絕。

　　陳樂行對上訴遭拒，仍表不服，批評聆訊程序不公，不會按懲罰向語文中心道歉，自言有心理準備不能拿到畢業證書。他又指，會與律師研究，考慮申請司法覆核。

　　由他擔任召集人的捍衞粵語團體「港語學」亦指，學生事務處已去信陳樂行作「強烈勸喻」，要求「移除該等上載至港語學及其他社交媒體及網站之片段」，並警告他若不刪除，將控告其侵犯語文中心職員私隱。

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