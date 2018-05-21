﻿神級高富帥 四王子筍盤曝光

英國哈里王子與美國女星梅根完婚，譜寫一段完美異國情緣，彰顯愛無分種族。哈里王子正式脫離單身貴族行列，舉世女士頓失「筍盤」！不過，世上王子不止得哈里一人，年輕俊朗王子大有人在，包括丹麥王子尼古拉、汶萊王子馬丁、約旦王子侯賽因和杜拜王位繼承人哈姆丹，都是世上鑽石王老五，他們的戀愛生活，備受全球女士注視。



舉世王子「筍盤」首位，為現年十九歲的丹麥王子尼古拉（Nikolai），他年紀輕輕，憑英俊臉孔踏足模特兒界，於歐美的人氣直逼哈里王子，網民大讚他「非常靚仔」，看好他會成為舉世第一號「筍盤王子」！尼古拉的母親文雅麗為香港人，故他擁有四分之一華人血統，相比其他王子，尼古拉與港人較為親近！



第一筍盤擁華人血統



現年二十六歲的汶萊四王子馬丁（Mateen），服役皇家武裝部隊，官至上尉，本年三月在英國考獲直升機機師資格，其健碩俊朗，袒胸騎馬照片紅爆網絡，坐擁無數女粉絲。據估計，父親擁有約二千多億港元身家，當然成為女士追求對象。他曾公開擇偶條件，相當簡單，只需要「自由的時間」，讓他閒時「與朋友看電影」即可，他亦希望未來女友「是個很簡單的人」！馬丁身材健碩，一派陽光男子風質，為人孝順。



除此之後，現年二十四歲、約旦侯賽因王子（Hussein），為人親民，願意與工人階級握手，毫不「離地」。大學就讀國際歷史的侯賽因，興趣是閱讀和運動，與他的祖父和父親一樣，熱愛電單車。他不介意以便服亮相，簡單一身黑衫牛仔褲，打扮型格。



「筍盤」王子還有杜拜的王位繼承人哈姆丹（Hamdan），現年三十五歲，顏值仍高，他喜歡動物、詩歌，為人浪漫！在社交網站平台Instagram上，哈姆丹已獲多達六百多萬名粉絲追隨。