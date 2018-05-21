  • 2018年5月21日 星期一
  • 30º
  • 68%
熱門： 哈里大婚陪審員葵涌廣場打警車HPV疫苗

日報新聞 > 港聞

﻿張建宗：跨境撥款是歷史大突破

2018-05-21 列印
　　國家科學技術部和財政部上星期宣佈開放中央財政科技計劃，讓香港高等院校和科研機構參與，包括將獲批項目經費跨境撥款到香港。

  政務司司長張建宗昨在網誌形容是歷史大突破，為香港科技創新發展打下強心針。但他提醒本港仍面對不少挑戰及社會矛盾，包括土地及房屋供應不足和樓價高企等，寄語港人不要妄自菲薄，也不應妄自尊大，就能跨過重重障礙，推動香港向前邁進。

　　另財政司司長陳茂波亦在網誌指，香港擁有不少發展創科的良好條件，包括國際連繫、人才優秀、對知識產權的保護等，都是深厚的「底子」，加上國家的大力政策支持，以及社會對推動創科發展的共識，粵港澳大灣區將為香港提供一個便捷的大市場。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd