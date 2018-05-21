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﻿三水警吸濃煙不適 ﻿清水灣六遊艇﻿﻿串燒﻿

2018-05-21 列印
■西貢清水灣鄉村俱樂部遊艇會對開燒船。
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　　西貢海面，昨日發生火燒連環船，一艘遊艇突然起火，火勢迅速蔓延波及旁邊五艘遊艇，消防員及水警接報到場開喉撲救，約兩小時後救熄火警，三名水警救火時吸入濃煙不適獲送院。消防調查初步相信火警無可疑。

　　現場為清水灣鄉村俱樂部遊艇會對開海面，昨凌晨零時許，其中一艘停泊海面長約二十米遊艇首先起火，由於火勢一發不可收拾，起火遊艇猛烈焚燒，烈燄迅速波及旁邊另外五艘遊艇。有保安員巡邏時發現海面多艘遊艇起火報警。多艘水警輪及消防船接報趕至，動用四條喉及四隊煙帽隊撲救，兩個多小時後將火救熄，但起火及部份波及遊艇付諸一炬。

　　火警中，有三名水警吸入濃煙不適，要由水警輪載返西灣河水警基地後再送院，幸治療後無大礙出院。

  消防員經調查後，相信起火原因無可疑，列船隻火警處理。

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