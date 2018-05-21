  • 2018年5月21日 星期一
  • 30º
  • 68%
熱門： 哈里大婚陪審員葵涌廣場打警車HPV疫苗

日報新聞 > 港聞

﻿男子街頭「賣身葬父」行乞

2018-05-21 列印
■男子稱賣身葬父。
Previous Next

　　旺角街頭出現電影「賣身葬父」般場面！昨傍晚五時許，網上瘋傳數張照片，相中見一名滿頭白髮老翁，倒臥在街頭一張自製抬牀上，雙眼緊閉，一動不動似已氣絕身亡；旁邊則有一名戴着鴨舌帽及穿短T恤男子，其身旁有一個紅色小膠桶，一副「賣身葬父」模樣。了解後原來兩人在街頭行乞。

　　拍照上載互聯網市民稱，初時以為老翁真的已斷氣，上前問鴨舌帽男子及代為報警時，男子聞報警即推着老翁匆匆離開，其中老翁被推到暗角位即起身步行。警方到場時，一度在附近尋找，但未有發現。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd