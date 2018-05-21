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﻿增院舍最低面積　羅致光：須考慮周全

2018-05-21 列印
　　勞工及福利局局長羅致光昨發表網誌，指現時法定院舍最低人均面積為六點五平方米，有關標準已訂立逾二十年，社署正檢視是否調整。但他指，調整時要考慮周全，以免「好心做壞事」。他解釋，若上調最低人均面積會令宿位數目下降，舉例若上調至九點五平方米，私營安老院宿位會減少約一成半；若大幅上調至十六平方米，更會減少達四成半，最少一萬一千名長者要搬離院舍。資助院舍宿位數目亦會受影響，若最低人均面積提升至十六平方米，會減少逾四千個資助宿位，估計要興建多四十間資助安老院，才能填補缺口。

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