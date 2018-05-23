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﻿地盤藏屍案 警再拘三人

2018-05-23 列印
　　本月初東涌港珠澳大橋工地垃圾袋藏屍案，警方深入調查後，過去一星期分別在馬鞍山及旺角再拘捕三名涉案疑人，使涉案被捕人數增至十人。

　　新界南總區重案組探員近一星期追查該宗垃圾袋藏屍案漏網疑人，本月十四日掌握線索，掩至馬鞍山拘捕兩名分別四十七歲及八十三歲涉案男子，調查後兩人獲准保釋，下月中返警署報到。至昨晨有警員巡至旺角黑布街時，發現一名三十二歲涉案在逃巴基斯坦男子時，他一度逃跑，但仍被截獲拘捕及帶署扣查。該宗謀殺案早前已有五男兩女被捕，其中四男一女已被合共控告一項串謀謀殺罪；餘下兩男女則獲准保釋調查。

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