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﻿美股中段偏軟

2018-05-23 列印
　　美國周二股市中段偏軟，杜指報二四九九五點，跌十七點；納指則報七四○六點，升十二點。

　　滙控美國預託證券價格見七十九點四二港元，升一點六二港元；騰訊美國預託證券價格則見四百一十三點二二港元，升五點二二港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百九十一點八美元，升零點九美元；紐約期油則報每桶七十二點七六美元，升零點五二美元。
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