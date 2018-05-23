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﻿批政府不聽民情亂斬樹 港大校友要求公開交代

2018-05-23 列印
■般咸道斬樹風波。
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　　地政總署早前移除西環般咸道香港大學鄧志昂樓對出的兩棵細葉榕，引來大批市民反對。港大校友昨在發起網上聯署，抗議政府無理斬殺兩樹，要求部門公開交代及向公眾道歉。

  聯署發起人、一九九二年畢業於港大社科院的張銳輝在聯署中形容，百年大學膝下老樹，本應是城市的珍寶，「誰將其視為要除之而後快的，就是罪人」，並批評政府官僚，不但沒有聆聽民情，反要加快步伐砍枝殺樹，屬「騎在人民頭上撒泡尿」的施政手法，叫人憤怒。他認為，若續由發展局轄下的樹木管理辦事處決定樹木的生死，必然繼續發生罔顧保育、歷史及民意的事，讓更多老樹「命喪犬衙鋸刀之下」，要求決定和執行殺樹的相關政府部門，立即向公眾交代原因，並就無理殺樹一事向公眾道歉。

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