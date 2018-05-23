﻿批政府不聽民情亂斬樹 港大校友要求公開交代

一匹馬若因配了前列大師傅而成熱門，本來無可厚非，因為騎功的確可以提高馬匹的競爭力，然而，並非所有騎師都是全材型，也要視乎馬匹性能是否配合。以個人看法，潘頓騎技毋庸置疑，但他跑前領馬明顯勝於後追，所以若要付出溢價捧其座騎，選前領或前置型馬會有更大把握。 第一場五班一八○○米。「友瑩采」今季在四班上陣八次只得一季，而上季落五班後也要跑到第五仗才打開勝門，表面上實力只勉可說是四五班升降機。然而，上季此駒其實尚未定型，有不少賽事都是以被動跑法落敗，不能作準。 今季，「友瑩采」首五仗都是配大師傅出戰，當中雖然都曾取得接近的三四名，但跑法依然嫌被動。到了429場次沙田千八米，此駒初次配...

2018-05-23