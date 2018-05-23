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﻿舞龍醒獅賀譚公誕

2018-05-23 列印
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　　農曆四月初八亦是譚公寶誕，東區各界協會昨在筲箕灣舉行譚公寶誕巡遊表演。巡遊隊伍由一條大金龍及五隻醒獅帶領，從筲箕灣電車總站出發，沿東大街巡遊至譚公廟，沿途有舞龍醒獅、飄色及銀樂步操等表演。二十多支巡遊隊伍合共約一千五百人參與，當中有人穿著民族服飾，亦有人扮演八仙。隊伍抵達譚公廟後，進行祭祀儀式祈求風調雨順。

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