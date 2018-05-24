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﻿兩刀匪衝入店大喝：咪郁 普通話口音 劫500萬元首飾

2018-05-24 列印
■尖沙咀海港城一間珠寶鐘錶行遇劫，兩名持刀的賊人劫去值五百萬元的首飾。
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        搶匪膽大包天，公然在大商場掠奪鑽飾！昨晚約七時半，兩賊闖入尖沙咀海港城海洋中心三樓的太子珠寶鐘錶，持刀指嚇店員，並以帶有普通話口音的廣東話高呼：「咪郁！」賊人以刀撬開飾櫃，掠走六件首飾。店方估計損失以五百萬元計。

繁忙時間海港城犯案

　　兩名戴口罩及帽的賊人突闖入店內，十多名客人見狀，爭相逃走，其中一賊用刀威嚇店員，另一賊用刀撬開店門旁一格玻璃飾櫃，掠走六件首飾，期間一塊玻璃墮地，碎片四散。兩賊得手後奪門而逃，沿扶手電梯疾走，未幾失去蹤影。

　　職員報警，大批持盾牌的警員到場，在尖沙咀一帶和港鐵站兜截可疑人，但未有發現。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明稱，被搶走六件首飾估計價值以五百萬元計，他慶幸事件中無人受傷，日後會加強保安。
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