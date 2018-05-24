﻿政府研20億資助業主改善 全港6.6萬(車立) 八成安全「肥佬」

升降機傷亡事故頻生，全城人心惶惶。機電工程署揭示，全港六萬六千部升降機中，約八成配備未達現今最新安全水平，包括未加裝置防止不正常移動或向上超速；據悉，當局正研究撥款二十億元資助業主改善。特首林鄭月娥亦表明，政府願意就升降機安全作出財政承擔。



機電署向立法會提交文件指，全港約有六萬六千部升降機，署方二○一一年推出《優化升降機指引》，惟這類工程屬自願性質，至今約八成升降機未達最新安全水平。其中八成未設「夾纜」等防止機廂不正常移動的裝置，八成二未有安裝自動拯救裝置，讓升降機在停電時維持短暫運作，避免乘客受困，另五成九未安裝雙重制動系統。



文件預告，機電署將參照現行「樓宇更新大行動2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」，積極考慮向有需要業主提供經濟誘因，以加快推動升降機改善工程。



林鄭月娥昨天在立法會回應議員質詢時表示，升降機安全一直令人憂慮，明言願意作出政策及財政上的承擔，確保所有升降機都是安全。



據悉，當局正研究撥出二十億元協助有需要的業主進行改善工程；有關措施，有待特首拍板。



強制優化 機電署不主張一刀切



另一方面，升降機及自動梯安全諮詢委員會昨午召開特別會議，討論近期兩宗升降機嚴重事故。主席潘樂陶形容政府願意作出承擔是好事，對舊升降機用戶有幫助；他認為要考慮升降機的機齡和損耗情況，預計四、五十年機齡的升降機可能需「大修」或整部更換，詳情有待政府進一步消息。



機電署署長薛永恒會後表示，委員會支持政府協助有需要業主加裝安全組件，以提升安全系數，同時在考慮業界承擔能力後擬有序地推行強制優化措施。但他認為不適宜按機齡一刀切要求進行優化工程，舉例指有業主可能已為老舊升降機加裝符合標準的新組件，強調應以個別升降機是否符合最新國際水平為基準。



