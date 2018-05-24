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﻿美股中段跌157點

2018-05-24 列印
  美國周三股市中段下挫，杜指報二四六七七點，跌一百五十七點；納指則報七三六五點，跌十二點。滙控美國預託證券價格見七十七點九三港元，升零點四三港元；騰訊則見四百零八點○三港元，升一點○三港元。紐約期金報每盎司一千二百九十一點二美元，跌零點八美元；紐約期油則報每桶七十一點七二美元，跌零點四八美元。
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