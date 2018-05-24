  • 2018年5月24日 星期四
  • 33º
  • 63%
熱門： 競爭力酷熱天氣明華大廈土地大辯論外傭

日報新聞 > 港聞

﻿貓頭鷹闖赤柱 撞牆「迫降」體育館

2018-05-24 列印
Previous Next

　　上月有貓頭鷹一家進駐慈雲山一遊樂場，引來大批市民連日圍觀。昨再有貓頭鷹闖入市區，但期間疑撞牆「墜機」，「迫降」赤柱體育館動彈不得。有熱心市民見狀，用指示牌遮蓋貓頭鷹，以免牠受驚。貓頭鷹事後移送嘉道理農場，園方指其情況尚未穩定，今日會再作詳細檢查。

　　現場為赤柱市場道六號市政大廈體育館，昨清晨六時許，有職員上班時，赫見一隻約一呎長的貓頭鷹，倒臥在一樓平台上，疑似腳部受傷，遂通知上級。期間有熱心市民途經，用「小心地滑」的指示牌遮蓋其身體，以免牠受驚。至早上九時許，警方接獲報案，當時現場已有大批街坊聚集。

　　直至中午約十二時，兩名漁護署人員趕到，用猴籠將貓頭鷹帶走，之後轉交嘉道理農場處理。嘉道理農場發言人指，該貓頭鷹屬於成年鵰鴞，目前情況仍然不穩，無法站立。獸醫估計貓頭鷹可能撞到障礙物受傷，待今日情況較穩定後，會再作詳細檢查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd