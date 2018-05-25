﻿﻿潛入寓所同廈單位﻿﻿休班警涉企圖爆竊﻿

休班警疑淪為爆竊匪！青衣一對男女戶主返回居住公屋單位，入屋驚見一名陌生男子坐廳中；該男子見戶主回家，企圖奪門逃走，卻被制服。戶主報警，警員到場揭發疑人為休班警員，以涉嫌爆竊將其拘捕，未有在其身上檢獲爆竊工具及贓物，戶主點算並無損失。警方重案組接手及調查被捕警員犯案動機。



涉嫌知法犯法被捕爆竊疑犯，據悉為一名姓羅休班警員（三十二歲），駐守港鐵警區特遣隊，與家人居住案發現場青衣長安邨安湄樓一個單位，男女事主居於同廈另層。案發昨晨七時，安湄樓一單位一對男女戶主，離開後突然因事折返家中，但抵門口時，驚見大閘及木門虛掩，推門進入時，發覺一名陌生男子坐在廳中，以及屋內有被搜掠痕跡。



戶主返家見廳中陌生人



可疑男子驚見戶主開門，疑恐事敗欲奪門逃走，卻被截獲制服。警員接報到場，有人報稱為警務人員，調查人員認為事態嚴重通知上級。消息稱，警方調查後，證實疑人為一名休班警務人員，其身上並無搜出贓物及爆竊工具。戶主點算後亦無損失，警方事後案件列企圖爆竊，將涉案休班警員拘捕及帶署。



消息稱，有人被捕後向警員表示，案發時路過涉事單位門口，發現大門及鐵閘未有上鎖及虛掩，懷疑有人犯案遂入屋調查，不料戶主突然回家；但未有進一步透露為何被發現一度坐在單位內。案件交由葵青警區重案組跟進。



昨午三時，探員將被捕男子押返現場調查，當時他身穿黑色短袖汗衣、黑色短褲及黑色波鞋，一行人逗留約半小時後離開；疑犯離開時卻換上一件灰色短袖上衣、藍色長牛仔褲及黑鞋。



葵青區議會主席羅競成指出，其區議員辦事處正位於邨內安清樓，據他了解，邨內間中會有陌生人出現，包括上門收數，治安整體不差，一年約有一宗入屋爆竊事件，大部份與道友有關，但保安仍有加強及改善空間。