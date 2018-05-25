  • 2018年5月25日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 競爭力酷熱天氣明華大廈土地大辯論外傭

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌136點

2018-05-25 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二四七五○點，跌一百三十六點；納指則報七四一四點，跌十一點。

　　美國總統特朗普宣佈取消下月與北韓領袖金正恩的會談，加上商務部開始調查汽車進口有否威脅削弱國家安全的問題，引發市場擔心重燃貿易戰火，地緣政治憂慮亦推動金價重上千三美元水位。紐約期金報每盎司一千三百零三點八美元，升十四點二美元；紐約期油則報每桶七十一點○三美元，跌零點八一美元。

  滙控美國預託證券價格見七十七點二四港元，跌零點三一港元；騰訊則見四百零五點○三港元，跌一點九七港元。

　　
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd