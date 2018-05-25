﻿﻿冒稱西班牙名牌貨 ﻿﻿婚紗店涉違商品例﻿

中環「Gemelli Wedding」婚紗店前年涉嫌出租偽冒深受皇室歡迎的西班牙品牌「Pronovias」 Finsterre系列的婚紗，有準新娘對比官方網站的婚紗圖片後，發現該店在facebook上描述商品品牌名字為「Provonias」，與正牌串法有別而作出舉報。婚紗店董事被控一項虛假商品說明罪，並在警誡下承認涉案婚紗並非正牌。案件昨開審。



擔任金管局法律顧問的女事主譚樂欣昨在庭上供稱，她喜愛西班牙品牌「Pronovias」婚紗的剪裁，亦知道「Designer Bridal」才是全港唯一認可的代理商，但她透過攝影師介紹後，與丈夫於前年七月三十日到訪中環「Gemelli Wedding」婚紗店（圖），當時四十九歲被告李紫瑋以iPad提供婚紗照片予事主揀選婚紗及晚裝禮服，李亦稱facebook與店內iPad所顯示的為同一件婚紗。



女事主花費逾9000元



辯方問譚「憑咩第一次就信被告」時，譚回應指「大家打開門做生意應該唔會做虛假陳述」。辯方又指，被告一直對品牌發音沒有信心，一直發音「Pro-no-vi-a」而非「Pro-no-vi-a-s」，根據商品說明條例，沒有「s」音已經很大差別，一直沒有指商品為「Pronovias」，可能是店內相似名字的自家品牌。



譚則稱沒有留意被告的發音，只知道每次問及該心儀婚紗是否「Pronovias」時，被告都回答「係」。譚最後在店內租了婚紗和晚裝，另加四千二百八十元轉為「Pronovias」婚紗，合共花費九千多元。



辯方指發音不同



同年八月二十一日，譚到婚紗店試穿婚紗，卻發現婚紗沒有原廠標籤，及後亦發現婚紗沒有官網或facebook圖內裙上腰位蕾絲褶位，李則稱facebook照片所顯示是舊款並已售罄，而事主試穿的則是新款，店舖因是非官方代理，只是找人到歐洲代購，及後剪去標籤，但依然是正牌。



創立於一九二二年的西班牙「Pronovias」，其設計的婚紗及禮服深受皇室成員歡迎，英國王妃戴安娜及麥當娜等名人大婚時亦穿着在「Pronovias」訂製的婚紗。