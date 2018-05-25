﻿總承建商給分判商時限逼切 房協用劣鋼筋不涉偷工減料

重建中的房協出租屋邨明華大廈爆出「劣鋼筋」醜聞，有分判商被揭「偷步」使用不合規格鋼筋。房協回應指，有關鋼筋批次未落石屎，已全數拆卸，有信心第一期工程可以如期明年底落成，不涉及偷工減料。有立法會議員批評監管不足，事件難以接受。



房協工程策劃總監楊啟裕昨表示，涉事二十噸鋼筋的三個抽查樣本，其中兩個檢測結果顯示，抗拉強度跟合格水平相差百分之二至三。他指，房協翻查記錄後，不排除總承建商給予分判商的時限迫切，但強調「唔鼓勵、亦都唔批准有跳步、偷步嘅動作；趕工唔係一個理由去跳過任何指定步驟。」



楊啟裕指，有關鋼筋已全數卸除棄用及重做，預計工程因事件延誤一至兩周，他有信心可以追回工程進度，如期竣工。他稱，今次首次發現偷步事件，暫未有資料顯示涉及偷工減料問題。



他提到，房協已嚴正要求總承建商再檢視貨源和涉事供應商資歷，完善質量控制及工地監控系統，認為事件亦反映房協的監察系統發揮作用，在未落石屎前發現問題；房協會將事件記錄在案，日後為其他工程招標會一併作考慮，換言之或對總承建商有影響。



房協主席鄔滿海指，事件已查明，問題不大，最重要是避免同類事件再次發生，強調房協一定會繼續跟進。行政總裁黃傑龍相信屬個別事件，其他已使用鋼筋交獨立第三者覆檢，確認質量達標，強調無影響結構安全。他指，相信事件不涉及刑事成分，正等候總承建商就事件提交報告，再按程序處理，至於會否被列入黑名單，現階段仍言之尚早。



工程界盧偉國指鋼筋檢測需時不長，認為情況罕見但不能接受，不排除有人誤用有關鋼筋。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓批評不能以趕工為由犧牲安全，相信事件涉及程序及監控上疏忽，憂慮是「有例不依，有程序又唔跟」。