﻿大樹橫椏擊破貨車「大銀幕」

紐約城上輪美職主場4:0大炒科羅拉多急流重上勝軌，射手韋拿居功至偉。加上主帥韋拉親自粉碎離隊傳聞穩定軍心，該隊周五聯賽作客近況反覆的侯斯頓戴拿模，可望反客為主，敲客勝。 （無線myTV SUPER303台周六早上8:55直播） 經歷上場大勝後，紐約城結束之前兩輪僅和負各一的頹勢，多得韋拿寶刀未老。這位西班牙老將上仗梅開二度後，近四輪聯賽獨取五球，今仗有力繼續士哥。 韋拉澄清無離心 同時，紐約城教練韋拉澄清返回家鄉執教尼斯的傳聞，更有助穩定軍心。他強調︰「這傳聞令我發笑，我沒有跟尼斯簽約，而且很享受現在的日子，希望球隊不會受消息影響。」 侯斯頓戴拿模近四輪美職兩勝一和...

2018-05-25