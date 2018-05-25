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﻿大樹橫椏擊破貨車「大銀幕」

2018-05-25 列印
　　旺馬路塌樹險奪命！一輛中型貨車，昨凌晨近二時在赤臘角機場落貨後，司機載着一名年約二十歲跟車工人雄仔沿新田公路駛返上水準備下班，當時時速約六十公里。惟駛經壆圍對開時，路邊大樹一條約三米長、直徑約十五厘米的橫椏突然脫落，應聲擊中貨車。貨車車頂登時被壓凹陷，車頭擋風玻璃爆裂碎片四散，部份更濺傷司機臉頰，他負傷將貨車駛前約五十米，停路肩報警求助；而雄仔僅受驚沒有受傷。未幾消防及救護員相繼而至，將橫椏鋸斷，協助兩人離開車廂。

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