﻿﻿覷準網絡保安薄弱﻿ ﻿黑客騎劫學校電腦「採礦」 ﻿

本港電子教學日趨普及，惟校園網絡保安未能隨之升級。有電腦保安業界表示，近年黑客看準學校對平板電腦的防衞薄弱，專門上載含有病毒的教材，並以免費下載作招徠，吸引老師下載，又從學生的社交網站着手，以各種假遊戲、真病毒連結吸引學生點擊，再通過WiFi大肆播毒。



網絡保安專家趨勢科技香港區顧問總監李浩然表示，教育界近年講求科技發展，電子學習亦在校園普及，學校大多都已為學生購入平板電腦，惟保安系統未有隨之而升級。他指過去一年來，至少接觸到五宗校園電腦中毒的「求救」個案：「都係一批批嚟，唔只有一間學校中毒。」



播毒手法亦無孔不入，李浩然說，學校在使用社交網站教學時，未必有教導學生隱藏個人資料，黑客只要找到其中一個學生的帳戶，再從其朋友名單中，找到其朋友的聯絡電郵地址，再附上能吸引學生點擊，偽裝是遊戲網站的連結，再經朋友的電郵發送出去，校內電腦中毒的機會就會大增，「學生唔識網絡私隱有幾重要，好容易一齊中招。」



放出毒教材假遊戲



他又表示，目前不少學校使用Android系統的平板電腦，由於該系統內不少程式都由外界自由編寫，最容易隱藏病毒，惟老師找免費教學材料，瀏覽不同網頁並下載程式，一旦平板電腦沒有裝上最新的防毒程式，便有機會被入侵。



學校的平板電腦大多使用WiFi連結上網，李浩然說網絡正是病毒能迅速蔓延的一大原因，過去兩三年間有學校八十部電腦齊齊中毒，「十部機中毒後，好快就有一百部機中毒。」他指近半年間，黑客見校園內電腦眾多，於是以病毒程式入侵學校電腦，為黑客掘礦，產出各種虛擬貨幣。



資訊科技教育領袖協會主席兼香港華人基督教聯會真道書院老師黃健威坦言，九成學校網站及內聯網未經加密，既沒有取得SSL安全憑證，也沒有以「https」作數據傳輸加密，結果黑客入侵校園網絡後，即能成功取得學生所有資訊。



去年退休的資訊科技科老師黃偉良則坦言，資訊科技範籌眾多，寫程式、設計網頁等人才各有專長，學校所請的技術員，未必個個都懂得保安問題，而且學校因為資金有限，難以留住人手。



他知悉，過去已經有學校的電腦因為不設最新的防火牆而被黑客入侵，更被遙距控制，攻擊美國政府的網站，「有學校試過收到美國嚟嘅電郵，問點解要攻擊佢哋，最後學校要將部電腦熄機，以後唔用嗰部電腦先可以解決問題。」



