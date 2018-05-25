  • 2018年5月25日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 競爭力酷熱天氣明華大廈土地大辯論外傭

日報新聞 > 港聞

﻿聞兒子被綁慌張　八旬翁遭電騙23萬

2018-05-25 列印
　　紅磡一名老翁，早前接獲一名陌生漢來電，聲稱其子被綁架挾持，要求老翁交付逾二十萬元贖金。事主不虞有詐交款後，經聯絡女兒才驚悉被騙報案。

　　誤墮電騙事主姓陳（八十二歲），報住紅磡信用街二號萬高花園大廈一單位。消息稱，男事主早前接獲一名陌生男子來電，對方聲稱他的兒子被綁架挾持，要求他繳付約二十三萬元贖金。陳擔心兒子安危，不虞有詐，按騙徒指示往馬頭圍道將款項交接頭人交付贖金，騙徒得手後登上一輛的士逃去。

　　陳返家後向四十九歲女兒提及事件及聯絡上兒子後，懷疑受騙報案。警方了解案情後，初步將案件列以欺騙手段取得財產處理，正緝捕一名年約三十歲男子歸案，他身高約一點七米，瘦身材，案發時身穿白色上衣及長牛仔褲。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd