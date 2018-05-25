﻿較優匯率作餌 詐騙手法多多 ﻿珠海嚴打黑市兌換﻿﻿充公逾千萬﻿

珠海公安於上周日動員四百多人，大舉掃蕩在拱北口岸地下商場扎根多年，俗稱「唱錢黨」的黑市外幣兌換店，帶走過百人及充公逾千萬元款項。《東周刊》報道，據悉珠海公安鑑於黑市兌換的詐騙行為已達失控地步，因而作出嚴打。但有博彩業人士指，由於澳門持牌找換店兌換率遠低於「唱錢黨」，或會減低部份旅客的消費意欲，估計賭收亦會受累。



每日經珠海拱北口岸進出澳門的兩岸旅客與居民，平均多達三十五萬人次；而毗鄰入境大樓的拱北口岸地下商場，受惠於地利之便，人流勁多，因此吸引不少打着商行、士多或售賣電話卡名義，俗稱「唱錢黨」的黑市兌換店前來開舖。《東周刊》報道，這些「唱錢黨」所提供匯率一般高於銀行及持牌找換店，所以不論是港澳居民或內地人都喜歡幫襯，但部份卻隱藏詐騙行為。



據悉，有無良「唱錢黨」成員，聲稱可以提供超優惠匯率作招徠，但在以計算機計算銀碼時，卻會使用極速手法按下另一個較差匯率，從而騙取顧客金錢；另一招常用的，是在數錢時，找人做媒轉移顧客視線，趁機把部份現金抽出放回櫃桶。此外，改裝點鈔機、混入偽鈔等，亦是常見詐騙手法。有知情人士透露，當地大大小小有超過五十間「唱錢檔」，估計當日行動合共充公過千萬元。



旅客消費意欲減 影響賭收



有博彩業人士指，在公安的嚴打行動後，缺少了匯率相對較高的黑市兌換渠道，內地人帶往澳門花費的金錢如同「縮水」，很可能因而減低他們的消費意欲「買少啲、食平啲」，零售業首當其衝，但更大影響是累及博彩業中數萬元至數十萬元的中場大客的投注意欲，繼而令賭收減少。



另有分析預測，澳門五月賭收按年可能只升百分之十二至十四，未能延續上月按年爆升兩成七的勢頭。



