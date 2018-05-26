﻿官准五萬元保釋 不得離港 法庭拍照奇女子 請名狀艾勤賢食檸檬

佔旺藐視法庭案件早前在高院開審，一名操普通話女子被揭用手機拍攝。這案中案昨在高院提訊，義務代表這女子的大狀艾勤賢指她準備認罪，但她突然插嘴說：「我要拒絕他繼續代表我。」她更質疑艾把誤導性資訊給予傳媒，直言：「我質疑其專業。」艾即時「反白眼」加以否認，轉身離去。法官將案押後至下月十五日再訊，准她以五萬元保釋及不得離港，但她稱沒有現金，獲准七十二小時內繳交。



法官陳慶偉在庭上向義務代表唐琳玲的大狀艾勤賢提及其事主當天庭上的言論，指她不斷稱當日是公開聆訊，而律師團隊也使用手機及飲食。法官續指，在庭內拍攝並非個別事件，情況普遍，後果可以非常嚴重，故建議唐索取法律意見。律政司提兩項處理方法，若唐承認藐視法庭，法官可行使簡易程序處理，法庭也可將事件轉介律政司跟進。



唐昨天庭上重複當日的言論，以英文說庭內拍攝是一件很少事情，陳官一度回應：「我相信我已聽夠了。」唐即激動地解釋當日是到法庭為了了解本港司法體制，向專業主控官、律師及法官學習，她稱：「I want to learn from you guys （我想向你們學習）。」陳官打斷其發言，將案押後至下午再訊，讓她與艾勤賢商討，唐散庭後往會議室，一度痛哭。



艾勤賢下午開庭後，指唐準備好認罪，唐即說：「抱歉，我想我要拒絕他繼續代表我。」她解釋艾把關於她的一些誤導資訊交予傳媒，並質疑艾的專業，艾即反白眼，並大力將文件扔在枱面後離庭，唐則站起來向他鞠躬。



質疑艾勤賢專業



陳官下令唐把手機交予警方調查，結果交律政司，以決定下一步行動。陳官問唐是否同意上述安排，她輕歎一口氣說：「我尊重法官的決定。」陳官准唐以五萬元續保，問她是否香港居民，她說：「我不是香港人。」法官澄清問她是否「居民」，她則確認。法官續問唐是否現居香港，她指以前是，現在只是遊客。法官將案押後至下月再審，唐稱手上無太多現金，法官准她散庭後七十二小時內繳付。



另外，唐的卡片上稱在中鐵建投資部任職副總經理；中鐵建澄清唐非其員工，指公司不設投資部，沒有副總經理的職位。