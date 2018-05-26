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﻿﻿fb推特出新招﻿﻿限制政治廣告﻿

2018-05-26 列印
■fb和Twitter宣佈將限制政治廣告。
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　　自英國政治顧問公司「劍橋分析」被爆不法取用facebook（fb）用戶資料，左右美國大選結果後，fb及另一社交平台Twitter相繼宣佈，今年十一月美國中期選舉前會推出更多措施限制政治廣告，包括顯示政治廣告背後「金主」。

　　「劍橋分析」事件引起公眾關注社交平台遭政治騎劫，fb於周四表示，此後會特別標示出政治廣告，並公開其資金來源、受眾數目等，又鼓勵用戶舉報未有標示的政治廣告。fb亦建立了一個資料庫，會儲存相關政治廣告的資料七年，供用戶查閱。

　　Twitter亦宣佈會對政治廣告設更多限制，例如跟選舉有關的廣告，候選人必須提供參選證明，並證明其居住地。所有與政治活動有關的帳戶，亦必須附有匹配的個人資料照片，以及有效的聯繫訊息及網站。

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