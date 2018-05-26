﻿恒生「水哥」不丹遭水蛭咬傷

人稱「水哥」的張樹愧明日將出戰在不丹舉行的馬拉松比賽，他前日在fb撰文，指在森林熱身預跑途中，手腕竟被吸血水蛭纏上，留下多道血印（見圖），更用了數小時才止血。
多名網友均留言慰問「水哥」，他則笑言：「親身體驗『森林可持續發展』！」他仍繼續為明日的馬拉松賽事備戰。
佔旺藐視法庭案件早前在高院開審，一名操普通話女子被揭用手機拍攝。這案中案昨在高院提訊，義務代表這女子的大狀艾勤賢指她準備認罪，但她突然插嘴說：「我要拒絕他繼續代表我。」她更質疑艾把誤導性資訊給予傳媒，...
2018-05-26
中央電視台近日在節目中報道，中國青藏高原很早以前就開始養殖三文魚，目前已佔據國內三文魚三分一的市場。有網民指出，所謂國產三文魚實際上是淡水虹鱒魚，寄生蟲可直接寄生人體，生吃存在很高的風險。惟有專家指三文魚是否可以生吃，取決於生長過程是否安全。 央視節目《科技裏飄出的新「鮮」味》介紹青海省龍羊峽水庫的養殖場，指該養殖場透過中國自主研發的高科技設備「自動循環水設備」，令「三文魚」魚苗成活率飛速提升，強調「中國市場上三分之一的三文魚都被青藏高原『承包』了」。節目中，將養殖場的魚種稱為「三文魚」，引起輿論質疑。 微博上一名網民轉發該報道稱，養殖場內的「三文魚」實是淡水虹鱒魚，不是「...
2018-05-26
美國總統特朗普突然宣佈取消美朝峰會，一款本為紀念這場歷史性峰會而推出的紀念幣，頓成網民笑柄。在「特金會」告吹後，原價二十四點九五美元（約一百九十五港元）的紀念幣，已跌至十九點九五美元（約一百五十六港元）。 這款最近推出的紀念幣，有特朗普與北韓領導人金正恩面對面的浮雕，背景是拼接的兩國國旗。紀念幣由美軍屬下一個叫白宮通訊局（WHCA）的部門鑄造，在白宮禮品店有售。 在特朗普突然單方面宣佈取消美朝峰會後，這款預先鑄好的紀念幣變成「特價」促銷貨品。而減價奏效，導致網站癱瘓。而紀念幣「過早」推出，也成為網民笑柄。
2018-05-26
嘉華發展的大埔白石角嘉熙，日前公佈首張價單，首批單位涉及225伙，折實平均呎價為16498元，開放式折實入場價由461.5萬元起，即日起收票，料最快下周開售。 嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）溫偉明...
2018-05-26
受到「特金會」告吹，地緣政治風險升溫，美股周四回軟，加上內地股市調整，港股下跌172點，收市報30588點。今個星期四個交易日累跌459點。市場觀望氣氛濃厚，大市成交減至936億元。「北水」大舉流出港...
2018-05-26
紐約城上輪美職主場4:0大炒科羅拉多急流重上勝軌，射手韋拿居功至偉。加上主帥韋拉親自粉碎離隊傳聞穩定軍心，該隊周五聯賽作客近況反覆的侯斯頓戴拿模，可望反客為主，敲客勝。 （無線myTV SUPER303台周六早上8:55直播） 經歷上場大勝後，紐約城結束之前兩輪僅和負各一的頹勢，多得韋拿寶刀未老。這位西班牙老將上仗梅開二度後，近四輪聯賽獨取五球，今仗有力繼續士哥。 韋拉澄清無離心 同時，紐約城教練韋拉澄清返回家鄉執教尼斯的傳聞，更有助穩定軍心。他強調︰「這傳聞令我發笑，我沒有跟尼斯簽約，而且很享受現在的日子，希望球隊不會受消息影響。」 侯斯頓戴拿模近四輪美職兩勝一和...
2018-05-25
Zoey近日發喜訊，宣佈陀第二胎，一向精明消費的她坦言未來會更精打細算，適逢Mega Box由即日起至6月10日舉行激安感謝祭，優惠廣及玩具、運動衣飾及家庭用品等範疇。而6月2日（六）當天還特別推出七...
2018-05-26
鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生未婚夫賴弘國，於香港時間今日（美國時間為25日）在洛杉磯舉行結婚派對，姊妹團成員蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡（Yumiko）等早已抵當地準備，容祖兒因簽證過期未能跟大隊出發，幸祖兒...
2018-05-26
一對操普通話的「父子」在香港街頭乞討，狀甚悲慘，那「父親」氣若游絲，眼看便要不久人世，「兒子」坐在一旁討錢，大有「賣身葬父」的意思。戲演得好，收穫不少。 不料這對「父子」過了幾天轉戰他區，換了一幕，「父親」不再氣若游絲，雖然在街邊乞討，精神卻十分好，想不到的是香港地方不大，跨區很容易，這對「乞丐父子」被跨區群眾認出來，立即上網爆料，把戲頓時戳穿，悲情戲也不演了，落荒而逃。 乞丐跟街邊托鉢的假和尚一樣可惡。他們用卑劣的手段來欺騙人們可貴的同情心，當你一片真心把錢給他們的時候，他們則正在侮辱了你的智慧而得意。 於是行善變成了助惡，你愈是心軟，他們的惡行愈容易得逞。 這也是有組織...
2018-05-26
新加坡今年復辦國際邀請賽「克蘭芝一哩賽」，並將於今晚舉行，香港馬會將現場轉播及投注該賽及同日六場賽事。兩匹香港代表馬「川河尊駒」和「馬上發財」分別抽得一及二檔，難怪兩駒練馬師接受查詢時，均對今戰機會感到樂觀。 「川河尊駒」練馬師方嘉柏前晚沒有出席排位抽籤儀式，但昨晨一早便到馬場督操，他離場前接受查詢時說：「由『川河尊駒』離港前到現在抵埗後的操練，均令我非常滿意。排位後抽得一檔更是最好不過，我希望馬兒不會放棄這個優勢，起步後順利進佔前列位置競跑，倘若屆時多駒搶放，牠又可以早段留力，因為其跑法具彈性，擺前走或留後跑均具機會爭勝。」 方嘉柏接着表示，目前香港馬季接近尾聲，此段時間...
2018-05-26