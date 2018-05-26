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﻿恒生「水哥」不丹遭水蛭咬傷

2018-05-26 列印
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　　恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監張樹槐，一向是金融界中的長跑名人。惟這位跑遍五湖四海的資深跑手，日前竟遇上意想不到的對手，留下「血的教訓」。

　　人稱「水哥」的張樹愧明日將出戰在不丹舉行的馬拉松比賽，他前日在fb撰文，指在森林熱身預跑途中，手腕竟被吸血水蛭纏上，留下多道血印（見圖），更用了數小時才止血。

　　多名網友均留言慰問「水哥」，他則笑言：「親身體驗『森林可持續發展』！」他仍繼續為明日的馬拉松賽事備戰。
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