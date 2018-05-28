﻿疑戴綠帽 酒樓行兇 醋夫腐液毀妻容 「由得佢死」

冷血醋夫疑戴綠帽，昨早尾隨尖沙咀酒樓任知客的妻子上班，腐液施襲，妻子冷不及防，臉、頸和手受創，情況嚴重，恐會毀容。現場三名酒樓職員及兩名食客亦受波及，遭腐液灼傷。警方拘捕疑犯，有目擊的食客稱，女知客遇襲後以雙手掩面，大聲慘叫，其夫竟淡然地說：「由得佢死啦！」



涉下毒手的男子姓何，四十歲，其妻同姓何，亦是四十歲。據悉，夫婦為福建人，育有一對十六及十二歲女兒，一家四口居於荃灣大陂坊一個單位。女事主在麽地道帝國中心好彩酒樓任知客。街坊稱，女事主樣貌娟好，打扮時髦。消息稱，男方早前懷疑妻子紅杏出牆，與妻大吵大鬧，有人向男方提出離婚，雙方正辦理離婚手續。



現場另五人受傷



昨晨十一時許，女事主如常上班，一名戴鴨舌帽及太陽眼鏡男子尾隨她進入酒樓，一聲不響，走近她身旁潑淋腐液，她臉、頸及手受創。有食客聽到女事主「吖吖」慘叫，雙手掩面，負傷衝入廁所，同事即以清水為她沖洗傷口。



有食客稱，兇徒施襲後未有逃走，冷靜站在女傷者身旁，見她入廁所清洗，一度想阻截，但被其他職員制服。有目擊食客上前指責兇徒傷害妻子，也不滿有無辜食客當殃，兇徒表現冷血，淡然地回應：「由得佢（妻子）死啦！」他又自辯無意傷及無辜。



大批警員接報趕至酒樓，以涉嫌傷人拘捕行兇者，他胸、腹及手部受腐液所傷。警方在現場發現有枱及椅布被灼穿洞，地氈灼至熏黑，檢獲一個疑兇徒遺棄地上的咖啡罐，疑曾盛載通渠水。據悉，有人準備了三樽通渠水施襲。



疑兇準備三樽腐液



事發後，行兇者與受傷妻子送院，男子情況穩定，其妻傷勢嚴重，恐有毀容之嫌。另有兩男一女（三十八至五十三歲）酒樓職員遭腐液傷及眼、面、手及腳部，而兩名分別六十六及六十歲男女食客面部亦受傷。



皮膚科專科醫生史泰祖指出，通渠水屬高度腐蝕性化學物料，鹼性濃度高，留在皮膚時間愈長，腐液會傷及皮膚深層，傷害較強酸嚴重，倘眼睛被淋中會致盲。若被腐液淋中，須即時脫去衣服及以大量清水清洗傷口。