  • 2018年5月28日 星期一
  • 34º
  • 51%
熱門： 腐液狂徒高鐵居屋鬆獅犬土地大辯論

日報新聞 > 港聞

﻿顯徑邨奪命火  戶主成焦屍

2018-05-28 列印
　　沙田發生奪命火警！現場為大圍顯徑邨顯德樓二十一樓一單位，七十四歲姓張男戶主及其妻子同住上址。昨清晨五時許，張妻外出晨運，至早上近七時丈夫房間突然起火，濃煙沿窗直衝半空，期間上址冷氣機更脫落墜地，須疏散近百住戶。消防接報到場破門灌救，惜張伯嚴重燒傷，已無呼吸，火警十五分鐘後被救熄。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd