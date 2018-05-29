﻿﻿港鐵下月底加價3.14%﻿﻿推專線小巴轉乘優惠﻿

港鐵將於下月底按照票價調整機制加價，本地車費每程最多加五毫，平均加幅百分之三點一四，預計可以增加兩億元收入。不過，港鐵宣佈回饋乘客措施，推出總值五億元票務優惠，變相將今年加價時間延遲大半年，至明年一月才實施，其中首推為期五年的三毫「綠Van」轉乘優惠，下周日率先生效。



港鐵下月三十日起平均加價百分之三點一四，全部本地線加價不多於五毫，而加價五毫的車程則佔六分一，另六成九車費增幅在三毫或以下，其中百分之一維持不變；以成人八達通車費計算舉例，由荃灣、觀塘、屯門等站前往中環，每程車費將增加五毫。



港鐵同時宣佈推出四項優惠，其中在新票價實施當日至明年一月一日，推出八達通「程程九七折」車費扣減，「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門—南昌全日通」的新售價亦會順延六個月才實施；「早晨折扣優惠」將延長一年。



月票暫緩加價半年



另外，港鐵由下周日起，為轉乘港鐵及綠色專線小巴的八達通乘客，提供每程三毫折扣優惠，不限次數，九十分鐘內轉乘即可享優惠，適用於全港逾五百條路線，現有轉乘優惠則維持不變。



港鐵市務及策劃總經理元立行舉例指，若乘客由慈雲山乘搭37M號線小巴到黃大仙站，再乘港鐵到尖沙咀站，在扣減早晨折扣優惠後，總車費為十元二毫；新票價實施後雖港鐵車費增加三毫，但考慮各項優惠後總車費只需九元八毫，反而節省四毫。



港鐵商務總監楊美珍預料，大部份乘客今年的實質車費不變，重申票價在過去十八個月未作調整，港鐵已作最大努力惠及市民。她稱，港鐵單在去年就投放八十六億元保養及更新項目，預料隨着鐵路系統進入成熟期，有關開支將繼續增長；強調穩定收入對維持服務水平十分重要。



