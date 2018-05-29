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﻿高鐵離軌 擬建矮牆取代工字鐵

2018-05-29 列印
■港鐵車務營運主管李聖基彙報上月初高鐵高鐵（香港段）列車偏離車軌事件調查結果。
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　　廣深港高鐵香港段上月初試營運期間發生出軌事故，港鐵已完成調查。車務營運總管李聖基指，涉事四號維修路軌末段的一個約六點六米長彎位，列車雖只以最高每小時八公里速度駛入車廠，但車輪在彎位產生高於顧問公司原先假設的橫向壓力，導致路軌下方的工字鐵及結構裝置出現輕微變形，軌距較正常標準闊，造成車輪偏離路軌兩至三吋。李稱，初步計劃興建混凝土矮牆取代工字鐵及結構裝置，加強承受能力，會盡快展開相關工作。

　　另外，港鐵主席馬時亨昨接受電台訪問時重申，試運期間找到問題是正常，形容「同事做得好辛苦」，指港鐵是受高度監察並具高透明度的機構，高鐵在試運期後亦須接受法定檢測，強調會以乘客安全為依歸，但不認為事無大小都要向公眾交代。

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