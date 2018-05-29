﻿星島第三十三屆全港校際辯論比賽 聖保羅書院 終圓冠軍夢

由《星島日報》、《The Standard》與教育局合辦，語文教育及研究常務委員會、伯恩光學（香港）有限公司贊助的「星島第三十三屆全港校際辯論比賽」，中文組總決賽日前舉行，聖保羅書院終圓冠軍夢，得悉賽果一刻，台下逾百名師生打氣團欣喜若狂，掌聲雷動，場面感人；亞軍九龍塘學校（中學部）第二副辯李頌言獲頒「最佳辯論員」獎項。



採訪：陳嘉賢 攝影：郭顯熙



「星島全港校際辯論比賽」是學界一年一度的盛事，中文組參賽隊伍共一百四十隊，首輪初賽於去年十一月開始，經過七輪淘汰賽後，總決賽於五月十五日在伊利沙伯體育館上演，政務司司長張建宗擔任主禮嘉賓，評判團陣容鼎盛，包括《星島日報》總編輯及行政總裁黎廷瑤、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授、行政會議成員湯家驊、立法會議員莫乃光、香港中文大學英語教學單位高級講師梁潔芝。



評判團陣容鼎盛



總決賽由正方九龍塘學校（中學部）對戰反方聖保羅書院，辯題為「本港『自願醫保計劃』利大於弊」。正方主辯容裕礽開辯時先闡述「自願醫保計劃」（下稱醫保）背景，然後指醫保有兩大利處：一、為社會大眾提供安心保障，毋須擔心不獲續保或以天價續保等問題。二、在政府主導規範下，保險業界須提升保險質素，形成良性競爭。



反方主辯黃瀚賢駁斥對手立場矛盾，只從市民利益角度出發，但遺憾的是港府為了顧及各界利益，將醫保方案一縮再縮，連「必定承保」和「高風險池」等重要措施都被取消。反對辯題理由有二：一、政策對象失焦，未能針對沒有能力買保險及早已購買保險人士。經常被拒保的高風險人士，卻不獲承諾必定承保；對於有能力卻不想買保險的人士又缺乏誘因。二、過度依賴市場，容許保險公司就利潤管理計劃，例如年滿六十五歲或以上退休人士，往往因沒有收入而被大幅增加保費。



字字鏗鏘贏掌聲



正方第一副辯蘇家謙指，由政府主導的醫保為業界設立一條底線，規管質素，令市民更安心。再者，香港五大保險公司已表態支持，預計可吸引一百萬張新保單，呼籲對手不要故步自封。反方第一副辯謝雅熙直指對手犯下三大錯誤：一、立場矛盾，方案只針對有能力的年輕人，又未能幫助最有醫保需要的長者。二、紙上談兵，缺乏數據證明有多少人會轉投醫保，成效不詳。三、錯判市場，市場上已有許多類似的保險產品，醫保欠缺獨特性。



正方第二副辯李頌言亦以三大要點駁斥對手：一、利弊比較不清，看不到醫保最大利處是彌補市場上的不足。二、撥亂反正，政府為保險業界訂出一條標準界線，可令業界百花齊放，推出不同的保險計劃，對業界和市民都是好事。三、坐以待斃，正方否認計劃失焦，沒有經濟能力的市民仍可到公營醫院求醫。「反方不明白人無完美，方案亦沒有完美，然而我們行出這一步，正正啟動整個醫療改革。自己醫保、自己處理！」李頌言說時一臉自信，字字鏗鏘，贏得台下熱烈掌聲。



反方第二副辯周正賢不甘示弱，連珠炮發細數市場上有許多保險產品與醫保方案大同小異，再者，保險公司有權自行詮釋條文，市民未必可獲賠償。進入台下發問和自由辯論環節，雙方辯論員的情緒愈見高漲，正方李頌言和反方周正賢交鋒不斷，加上台下師生不斷以掌聲打氣，將氣氛推至高峰。



熱烈辯論擦火花



進入結辯階段，正方容裕礽的發言不慍不火，重申立場，並套用狄更斯小說《雙城記》的一段話說，呼籲對手放下懷疑的目光，帶領醫保走過最壞的時代、走進最好的時代。



反方黃瀚賢則顯得幽默，提醒觀眾十年前總決賽有類似的辯題：「全民強制性醫療供款弊多於利」；「十年過去，當年參賽同學已畢業並工作五、六年，也開始買保險，不知道他們會否願意以茶餐價錢退稅去買一份自願醫保傍身？……只知道的是公立醫院繼續逼爆，市民繼續不知政府怎樣做醫療改革，體會更深的是大家又老了十歲，距離公立醫院系統崩潰又近了一大步！實在是十年人事幾番新，醫保討論打倒褪！」他語帶諷刺地說，引發台下陣陣掌聲。



評判認為，雙方的水平高，惟立論上不夠明確，爭辯點過於狹窄，反方優勝之處是臨場反應佳，組織良好及體現團隊精神。



