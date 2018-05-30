﻿犯18案判囚終身 出獄劫太子珠寶 賊王重出江湖極速就擒

上周三兩名悍賊閃電劫走海港城一家珠寶店價值五百萬元的鑽飾，警方調查後，過去兩日在油麻地拘捕兩名男子，起回全部贓物。據悉，其中一名疑犯為六十歲的何X成，他有珠寶大盜之稱，上世紀八十及九十年代糾黨械劫十八間珠寶店，共掠走逾億元財物，更槍殺市民，被列為十大重犯之一，他落網後被判十七次終身監禁，數年前獲釋，上周重出江湖。



尖沙咀海港城太子鐘錶珠寶店劫案中被捕的兩名男子，分別六十歲及五十五歲，據悉兩人為兄弟關係，兄長何X成，案發時涉用硬物撬毀櫥窗掠走鑽飾，警方昨日落案控告他一項盜竊罪，今日在東區法院提堂，其弟則獲無條件獲釋。



賊頭糾黨 86至91年劫18金行



何X成於上世紀是惡名昭著的珠寶大盜，一九八六年至一九九一年期間率領一班悍匪，先後械劫全港十八間珠寶金行，一共掠去總值約一億二千萬元財物，更有珠寶店少東遭槍殺，亦有市民被槍傷至癱瘓，轟動一時。何X成當年被喻為香港開埠以來最危險械劫集團首腦，曾被列為十大重犯之一。



其後何X成與同黨被捕，他在一九九三年被控二十多項罪名，其中十七項打劫及開槍拒捕罪均判終身監禁。他在獄中行為良好，依照法例規定，坐牢逾二十年後，二○一四年出獄。



警方指出，西九龍重案組探員經過情報分析及翻查閉路電視蒐證，鎖定目標疑人，兩名賊人乘巴士往尖沙咀天星碼頭下車，徒步行至廣東道，進入海港城，搭扶手電梯至三樓太子珠寶鐘錶店打劫，得手後搭扶手電梯落樓，沿九龍公園逃去。



探員經部署後，上周日及本周一採取行動，先在油麻地白加士街街頭拘捕何X成的胞弟；其後在窩打老道一大廈梯間將何X成拘捕，並在其身上斜孭袋內起回案中的六件鑽飾。當天另一名持刀劫匪仍然在逃，警方不排除稍後再拉人。



警起回上周劫案全部贓物



探員昨午二時許把何X成押回現場重組案情，他被蒙頭，腰纏鐵鏈，先後押至天星碼頭、海港城對開廣東道、珠寶店現場及九龍公園，接受警員盤問，探員把過程拍下，整個過程約兩小時。



