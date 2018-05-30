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﻿「賊大亨」善計謀 殺傷無辜

2018-05-30 列印
　　何X成上世紀八十至九十年代與悍匪打劫珠寶店，以及槍殺市民，是一名極度重犯，當年他喜用黑星手槍作案，有「賊大亨」稱號。

　　何X成不單止勇悍，也有計謀，會先派女黨羽到犯案的全港多間酒店內珠寶及名錶店踩線，並勾結警務人員充當作內鬼，套取情報，時機成熟即落手。為求成功劫走財物，他不惜開槍殺人。據悉，何會將贓款用作投資生意，清洗黑錢，亦愛購買名車獎賞自己。

　　一九八九年六月，他企圖行劫九龍城福佬村道一間錶行，少東慘遭槍殺。另在九一年二月，何X成的黨羽闖入北角馬寶道一間金行，劫走五十萬元金飾逃走時，有匪徒槍殺窮追的店主郭富根。據當時報道，郭富根為當年無線電視藝人郭富城的兄長。
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