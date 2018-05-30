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﻿穗深耗電量大增停電

2018-05-30 列印
　　深圳、廣州近日同樣受熱浪侵襲，昨日兩地最高氣溫達三十五度，酷熱天氣下，用電量增，不時發生停電，受影響地區包括港人聚居及工作的福田、羅湖、龍崗等多個小區。電網公司指近日用電量超負荷，導致間歇停電，預計未來幾日仍有停電的可能。有內地網民表示，將會入住有後備電源的酒店避暑。

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