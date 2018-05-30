﻿﻿羅老太指滙豐信託﻿﻿無視嘉瑞增持鷹君﻿

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君前年入稟控告管理其家族基金的滙豐國際信託有限公司，指未有按其指示增持鷹君股份，申請撤換信託人，並要求滙豐交代帳目及賠償，案件昨在高等法院開審。原告一方指，滙豐信託無視三子羅嘉瑞增持鷹君股份的威脅，最少四度拒絕羅老太增持股份要求，令三子有機會壟斷董事局。



原告人羅老太一方中，二子羅旭瑞、孻子羅啟瑞、二女羅鴻鏇及長子羅孔瑞太太均有到庭旁聽，而羅老太於開庭不久後抵步，逗留片刻離開。羅嘉瑞一方則無人到庭。



強調案件不涉爭產



代表羅老太的資深大律師余若海陳辭時強調，本案並不涉及兄弟姊妹爭產或搶奪控制權，而是羅老太與滙豐信託之間的糾紛。



他指，羅鷹石夫婦希望滙豐信託保存二人所有股份，以保持家族對其創立公司的控制權，兩老離世後，鷹君可由九名子女共同控制，而非由一人支配。



若兩老其中一方先去世，另一半則成為信託基金的唯一受益人，直至二人離世，才按八八年的分配指示，將權益分配予九名子女，滙豐信託卻誤以為指示已生效。



原告指，三子羅嘉瑞自○四起逐漸增持鷹君股份，其持股百分比由約一成二，大幅增至去年近兩成七，加上五子羅鷹瑞所持約百分之五股份，兩人持股量與滙豐信託所持約三成三相若，或威脅滙豐信託作為鷹君最大股東的地位。



羅嘉瑞曾在會議中指自己有足夠股權將其他兄弟姊妹踢出董事局，羅老太不能接受一人獨攬大權，遂自一六年一月要求滙豐信託增持鷹君股份，但滙豐卻以股份或過份集中於信託為由拒絕跟從。



由於滙豐信託同時管理羅嘉瑞名下的信託基金，原告質疑被告不但與羅嘉瑞一方有嚴重利益衝突，亦違反原告人對被告的合理期望。



余若海指，家族信託作為最大股東的權益危在旦夕，被告卻無視之為威脅，反指原告認為信託人公司有義務維持控制權是錯誤的前設，故認為滙豐信託故意忽略其責任，無資格出任信託人。







