原告人羅老太一方中，二子羅旭瑞、孻子羅啟瑞、二女羅鴻鏇及長子羅孔瑞太太均有到庭旁聽，而羅老太於開庭不久後抵步，逗留片刻離開。羅嘉瑞一方則無人到庭。
強調案件不涉爭產
代表羅老太的資深大律師余若海陳辭時強調，本案並不涉及兄弟姊妹爭產或搶奪控制權，而是羅老太與滙豐信託之間的糾紛。
他指，羅鷹石夫婦希望滙豐信託保存二人所有股份，以保持家族對其創立公司的控制權，兩老離世後，鷹君可由九名子女共同控制，而非由一人支配。
若兩老其中一方先去世，另一半則成為信託基金的唯一受益人，直至二人離世，才按八八年的分配指示，將權益分配予九名子女，滙豐信託卻誤以為指示已生效。
原告指，三子羅嘉瑞自○四起逐漸增持鷹君股份，其持股百分比由約一成二，大幅增至去年近兩成七，加上五子羅鷹瑞所持約百分之五股份，兩人持股量與滙豐信託所持約三成三相若，或威脅滙豐信託作為鷹君最大股東的地位。
羅嘉瑞曾在會議中指自己有足夠股權將其他兄弟姊妹踢出董事局，羅老太不能接受一人獨攬大權，遂自一六年一月要求滙豐信託增持鷹君股份，但滙豐卻以股份或過份集中於信託為由拒絕跟從。
由於滙豐信託同時管理羅嘉瑞名下的信託基金，原告質疑被告不但與羅嘉瑞一方有嚴重利益衝突，亦違反原告人對被告的合理期望。
余若海指，家族信託作為最大股東的權益危在旦夕，被告卻無視之為威脅，反指原告認為信託人公司有義務維持控制權是錯誤的前設，故認為滙豐信託故意忽略其責任，無資格出任信託人。